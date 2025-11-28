Махачев иронично отреагировал на организацию реванша Волкановски — Лопес

Чемпион UFC россиянин Ислам Махачев иронично отреагировал на организацию титульного реванша в полулёгком весе (до 65 кг) между австралийцем Алексом Волкановски и бразильцем Диего Лопесом, который состоится 31 января на турнире UFC 325 в Сиднее (Австралия).

Напомним, Лопес занимает вторую строчку в рейтинге дивизиона, первым номером является россиянин Мовсар Евлоев.

«Сам шок даже в шоке», — написал Махачев в социальных сетях.

Ранее Евлоев бросил вызов непобеждённому британцу Лерону Мёрфи, занимающему четвёртую строчку рейтинга.

