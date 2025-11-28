Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

«Всё дело в том, кто популярнее». Лерон Мёрфи — об анонсе реванша Волкановски и Лопеса

Четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) британец Лерон Мёрфи прокомментировал организацию титульного реванша между австралийцем Александром Волкановски и бразильцем Диего Лопесом, который состоится 31 января на турнире UFC 325 в Сиднее (Австралия).

«Упущенная возможность сразиться с одним из величайших полулегковесов расстраивает меня больше всего. Всё дело не в том, кто лучше. А в том, кто популярнее», — написал Мёрфи в социальных сетях.

Ранее первый номер рейтинга непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев бросил вызов Мёрфи.

