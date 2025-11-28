Ислама Махачева встретили овациями в Школе единоборств имени А. Нурмагомедова

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев посетил Школу единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Там его встретили бурными овациями, а каждый спортсмен смог пожать руку чемпиону.

Ислам: Вы что все без настроения? (улыбается)

Спортсмен: Сейчас ты пришёл, появится у всех настроение. Сейчас что за рубки будут, искры!

Ислам: Почему бы и нет? — говорят в видео, опубликованном в телеграм-канале UFC Eurasia.

В 2007 году Ислам Махачев возобновил тренировки под руководством Абдулманапа Нурмагомедова. Под его руководством боец развивал техничный стиль с акцентом на контроле, стратегическом грэпплинге и ударной работе.