Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислама Махачева встретили овациями в Школе единоборств имени А. Нурмагомедова

Ислама Махачева встретили овациями в Школе единоборств имени А. Нурмагомедова
Аудио-версия:
Комментарии

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев посетил Школу единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Там его встретили бурными овациями, а каждый спортсмен смог пожать руку чемпиону.

Все права на видео принадлежат UFC Eurasia.

Ислам: Вы что все без настроения? (улыбается)
Спортсмен: Сейчас ты пришёл, появится у всех настроение. Сейчас что за рубки будут, искры!
Ислам: Почему бы и нет? — говорят в видео, опубликованном в телеграм-канале UFC Eurasia.

В 2007 году Ислам Махачев возобновил тренировки под руководством Абдулманапа Нурмагомедова. Под его руководством боец развивал техничный стиль с акцентом на контроле, стратегическом грэпплинге и ударной работе.

Материалы по теме
«Настоящий кошмар, лучший боец». Как дерётся Ислам Махачев
«Настоящий кошмар, лучший боец». Как дерётся Ислам Махачев
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android