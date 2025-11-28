Джефф Монсон заявил, что его не впустили в Молдавию из-за поддержки России

Российского бойца ММА и депутата Джеффа Монсона не впустили на территорию Молдавии, что привело к отмене его запланированного боя по кикбоксингу в организации Fighting Entertainment Association (FEA). Сам спортсмен связывает это со своей политической позицией.

«Молдавия не пускает меня на бой. Меня не пускают из-за моей поддержки России», — приводит слова Монсона ТАСС.

В 2013 году Монсон переехал в Россию, в 2018 получил российское гражданство, а позднее заявил, что отказался от гражданства США. По его словам, он не хочет ассоциироваться с Соединёнными Штатами и с политикой их правительства. С 9 сентября 2018 года Снеговик является депутатом Совета депутатов городского парламента подмосковного Красногорска от партии «Единая Россия».