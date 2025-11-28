Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джефф Монсон заявил, что его не впустили в Молдавию из-за поддержки России

Джефф Монсон заявил, что его не впустили в Молдавию из-за поддержки России
Комментарии

Российского бойца ММА и депутата Джеффа Монсона не впустили на территорию Молдавии, что привело к отмене его запланированного боя по кикбоксингу в организации Fighting Entertainment Association (FEA). Сам спортсмен связывает это со своей политической позицией.

«Молдавия не пускает меня на бой. Меня не пускают из-за моей поддержки России», — приводит слова Монсона ТАСС.

В 2013 году Монсон переехал в Россию, в 2018 получил российское гражданство, а позднее заявил, что отказался от гражданства США. По его словам, он не хочет ассоциироваться с Соединёнными Штатами и с политикой их правительства. С 9 сентября 2018 года Снеговик является депутатом Совета депутатов городского парламента подмосковного Красногорска от партии «Единая Россия».

Материалы по теме
Вместо заслуженной пенсии — удары по голове и страдания. Почему ветераны не уходят из боёв
Вместо заслуженной пенсии — удары по голове и страдания. Почему ветераны не уходят из боёв
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android