Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Волкановски: бой с Лопесом стал неожиданностью для всех

Тренер Волкановски: бой с Лопесом стал неожиданностью для всех
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер Александра Волкановски Джо Лопес прокомментировал решение UFC назначить бой-реванш между своим подопечным и Диего Лопесом на UFC 325 в Сиднее. Наставник признался, что ожидал титульного боя с Мовсаром Евлоевым или Лероном Мёрфи.

«Это стало неожиданностью для всех. Без неуважения к Диего, ведь он прекрасный боец, но мы его уже побеждали. Евлоев и Мёрфи, объективно говоря, больше заслуживают титульный бой. Но мы не принимаем решения — это прерогатива UFC, и они предложили нам Лопеса. Значит, будем работать с этим вариантом.

Популярность всегда играла роль. Не знаю, связано ли это с договором Paramount, но за кулисами идут переговоры. В итоге решение остаётся за ними. Знаю, что фанаты недовольны. Ребята показывали мне комментарии, они не самые лестные. Почему бы не дать шанс Мёрфи или Евлоеву? Это моё мнение», — заявил Джо Лопес в интервью для YouTube-канала Submission Radio.

Волкановски победил Лопеса единогласным решением в апреле 2025 года. Бой-реванш состоится 31 января 2026 года в Сиднее.

Материалы по теме
Официально
Алекс Волкановски и Диего Лопес проведут реванш на UFC 325
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android