Бокс/ММА

Энди Руис-младший предложил помощь Джейку Полу перед боем с Энтони Джошуа

Аудио-версия:
Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец Энди Руис-младший заявил, что готов помочь Джейку Полу подготовиться к бою с Энтони Джошуа. Мексикано-американский боксёр, который в июне 2019 году победил британца, считает, что у Пола есть шанс на успех.

«Верь в себя, не бойся — делай то, что должен. Проси Бога о победе, она придёт. Будь бесстрашным. И бей его правой рукой. Если Джейк попадёт, сможет нанести серьёзный урон. Я собираюсь связаться с ним и дать ему несколько советов», — сказал Руис в интервью для YouTube-канала TMZ Sports.

Спортсмен также отметил, что многие недооценивают Пола, но тот является хорошим бойцом и предан своему делу. Бой Джошуа и Пола состоится в Майами 20 декабря в 06:00 мск и станет главным событием вечера, мероприятие будет транслироваться на Netflix.

Джейк Пол — Энтони Джоуша
20 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Энтони Джошуа
