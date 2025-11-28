Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ринат Фахретдинов провёл битву взглядов на матче ХК «Ак Барс» — СКА

Ринат Фахретдинов провёл битву взглядов на матче ХК «Ак Барс» — СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов провёл битву взглядов перед матчем хоккейных клубов «Ак Барс» и СКА. Видео появилось в телеграм-канале казанской команды.

Все права на видео принадлежат ХК «Ак Барс».

Фахретдинов: «Что, face to face сделаем?»
Педан: «Как?»
Фахретдинов: «Друг на друга смотрите!», — сказали спортсмены в видео, после чего Ринат вбросил шайбу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Яшкин (Карпухин, Барабанов) – 03:24 (5x5)     1:1 Лайпсик (Филлипс) – 22:36 (5x5)     2:1 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 24:38 (4x4)     3:1 Галимов – 37:20 (5x5)     4:1 Карпухин (Галимов, Марченко) – 41:10 (5x5)     5:1 Дыняк (Бровкин, Лучевников) – 50:02 (5x5)     5:2 Лайпсик (Бландизи) – 50:30 (5x5)    

Напомним, западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 43 очками после 32 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 48 очков после 31 игры. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Материалы по теме
«Ак Барс» — СКА: прогноз «Чемпионата»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android