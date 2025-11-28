Ринат Фахретдинов провёл битву взглядов на матче ХК «Ак Барс» — СКА

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов провёл битву взглядов перед матчем хоккейных клубов «Ак Барс» и СКА. Видео появилось в телеграм-канале казанской команды.

Фахретдинов: «Что, face to face сделаем?»

Педан: «Как?»

Фахретдинов: «Друг на друга смотрите!», — сказали спортсмены в видео, после чего Ринат вбросил шайбу.

Напомним, западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 43 очками после 32 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 48 очков после 31 игры. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.