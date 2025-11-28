Ринат Фахретдинов провёл битву взглядов на матче ХК «Ак Барс» — СКА
Поделиться
Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов провёл битву взглядов перед матчем хоккейных клубов «Ак Барс» и СКА. Видео появилось в телеграм-канале казанской команды.
Все права на видео принадлежат ХК «Ак Барс».
Фахретдинов: «Что, face to face сделаем?»
Педан: «Как?»
Фахретдинов: «Друг на друга смотрите!», — сказали спортсмены в видео, после чего Ринат вбросил шайбу.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Яшкин (Карпухин, Барабанов) – 03:24 (5x5) 1:1 Лайпсик (Филлипс) – 22:36 (5x5) 2:1 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 24:38 (4x4) 3:1 Галимов – 37:20 (5x5) 4:1 Карпухин (Галимов, Марченко) – 41:10 (5x5) 5:1 Дыняк (Бровкин, Лучевников) – 50:02 (5x5) 5:2 Лайпсик (Бландизи) – 50:30 (5x5)
Напомним, западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 43 очками после 32 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 48 очков после 31 игры. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 ноября 2025
-
21:41
-
21:03
-
20:45
-
19:37
-
19:15
-
18:59
-
17:53
-
16:51
-
16:38
-
16:07
-
16:05
-
14:55
-
14:48
-
14:22
-
14:01
-
13:39
-
13:20
-
12:56
-
11:56
-
11:50
-
10:56
-
10:51
-
10:38
-
09:50Россиянин Пуляев выступит на турнире UFC 324 Официально
-
09:43
-
09:23
-
08:48
-
08:30
-
06:16
-
06:04
-
03:35
-
03:21
-
02:59
-
02:58
-
02:37