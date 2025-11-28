Скидки
Фахретдинов провёл ещё один поединок на матче «Ак Барса» в Казани, теперь между фанатами

Фахретдинов провёл ещё один поединок на матче «Ак Барса» в Казани, теперь между фанатами
Комментарии

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов сегодня поддерживает казанскую команду «Ак Барс» в матче со СКА из Санкт-Петербурга. Игра проходит на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Яшкин (Карпухин, Барабанов) – 03:24 (5x5)     1:1 Лайпсик (Филлипс) – 22:36 (5x5)     2:1 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 24:38 (4x4)     3:1 Галимов – 37:20 (5x5)     4:1 Карпухин (Галимов, Марченко) – 41:10 (5x5)     5:1 Дыняк (Бровкин, Лучевников) – 50:02 (5x5)     5:2 Лайпсик (Бландизи) – 50:30 (5x5)    

На видео, опубликованном татарским клубом в своём телеграм-канале, Ринат проводит шуточный поединок между болельщиками на силомере. Победителю достаётся приз.

Все права на видео принадлежат ХК «Ак Барс».


Ведущий: Я предлагаю сначала провести церемонию face to face.
Ринат: Face to face. Глаза в глаза (смеётся). Только не деритесь.
Победитель: (смеётся).
Ринат: Ради интереса можно ещё раз ударить, но тут чемпион определён, — сказали участники мероприятия в видео.

