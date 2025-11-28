Фахретдинов провёл ещё один поединок на матче «Ак Барса» в Казани, теперь между фанатами
Поделиться
Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов сегодня поддерживает казанскую команду «Ак Барс» в матче со СКА из Санкт-Петербурга. Игра проходит на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Яшкин (Карпухин, Барабанов) – 03:24 (5x5) 1:1 Лайпсик (Филлипс) – 22:36 (5x5) 2:1 Сафонов (Галимов, Фальковский) – 24:38 (4x4) 3:1 Галимов – 37:20 (5x5) 4:1 Карпухин (Галимов, Марченко) – 41:10 (5x5) 5:1 Дыняк (Бровкин, Лучевников) – 50:02 (5x5) 5:2 Лайпсик (Бландизи) – 50:30 (5x5)
На видео, опубликованном татарским клубом в своём телеграм-канале, Ринат проводит шуточный поединок между болельщиками на силомере. Победителю достаётся приз.
Все права на видео принадлежат ХК «Ак Барс».
Ведущий: Я предлагаю сначала провести церемонию face to face.
Ринат: Face to face. Глаза в глаза (смеётся). Только не деритесь.
Победитель: (смеётся).
Ринат: Ради интереса можно ещё раз ударить, но тут чемпион определён, — сказали участники мероприятия в видео.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 ноября 2025
-
21:41
-
21:03
-
20:45
-
19:37
-
19:15
-
18:59
-
17:53
-
16:51
-
16:38
-
16:07
-
16:05
-
14:55
-
14:48
-
14:22
-
14:01
-
13:39
-
13:20
-
12:56
-
11:56
-
11:50
-
10:56
-
10:51
-
10:38
-
09:50Россиянин Пуляев выступит на турнире UFC 324 Официально
-
09:43
-
09:23
-
08:48
-
08:30
-
06:16
-
06:04
-
03:35
-
03:21
-
02:59
-
02:58
-
02:37