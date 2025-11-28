Фахретдинов провёл ещё один поединок на матче «Ак Барса» в Казани, теперь между фанатами

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов сегодня поддерживает казанскую команду «Ак Барс» в матче со СКА из Санкт-Петербурга. Игра проходит на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани.

На видео, опубликованном татарским клубом в своём телеграм-канале, Ринат проводит шуточный поединок между болельщиками на силомере. Победителю достаётся приз.

Все права на видео принадлежат ХК «Ак Барс».



Ведущий: Я предлагаю сначала провести церемонию face to face.

Ринат: Face to face. Глаза в глаза (смеётся). Только не деритесь.

Победитель: (смеётся).

Ринат: Ради интереса можно ещё раз ударить, но тут чемпион определён, — сказали участники мероприятия в видео.