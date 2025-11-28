«Я один из лучших и самых зрелищных бойцов этого поколения». Гэтжи — о бое с Пимблеттом

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи опубликовал сообщение в социальных сетях о предстоящем бое с Пэдди Пимблеттом. Американец написал о готовности доказать свой статус одного из лучших представителей поколения.

«Идеальный партнёр по танцу для ещё одной незабываемой ночи, чтобы снова доказать, что я один из лучших и самых зрелищных бойцов этого поколения», — заявил в социальных сетях Гэтжи.

UFC официально объявил, что Гэтжи встретится с британцем Пимблеттом в главном бою вечера UFC 324 24 января 2026 года в Лас-Вегасе. Поединок будет проводиться за временный титул в лёгком весе.