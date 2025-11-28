Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Стану чемпионом и отобью башку Царукяну». Пимблетт поделился планами на 2026 год

«Стану чемпионом и отобью башку Царукяну». Пимблетт поделился планами на 2026 год
Аудио-версия:
Комментарии

Британец Пэдди Пимблетт заявил о планах на 2026 год, пообещав завоевать временный титул UFC в лёгком весе, затем объединить пояс в бою с Илией Топурией и защитить его против Армана Царукяна.

«2026 год станет самым важным годом в моей жизни. Я собираюсь завоевать временный титул, а затем стать бесспорным чемпионом, победив Илию Топурию. А потом этот маленький изнеженный мальчик [Арман Царукян], если он вообще сможет выйти в октагон, потому что он любит сидеть без дела и жаловаться на боли в спине. Ему я тоже отобью башку», — приводит слова Пимблетта официальный аккаунт UFC в социальных сетях.

Пимблетт должен встретиться с Джастином Гэтжи за временный пояс 24 января на UFC 324. Царукян, занимающий первую строчку рейтинга, ранее уже критиковал британца за незаслуженное попадание в пятёрку лучших в лёгком весе по версии рейтинга UFC.

Материалы по теме
Официально
Гэтжи и Пимблетт подерутся за временный титул в лёгком весе на UFC 324
Арман Царукян отреагировал на то, что Пэдди Пимблетт вошёл в пятёрку лучших в лёгком весе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android