«Стану чемпионом и отобью башку Царукяну». Пимблетт поделился планами на 2026 год

Британец Пэдди Пимблетт заявил о планах на 2026 год, пообещав завоевать временный титул UFC в лёгком весе, затем объединить пояс в бою с Илией Топурией и защитить его против Армана Царукяна.

«2026 год станет самым важным годом в моей жизни. Я собираюсь завоевать временный титул, а затем стать бесспорным чемпионом, победив Илию Топурию. А потом этот маленький изнеженный мальчик [Арман Царукян], если он вообще сможет выйти в октагон, потому что он любит сидеть без дела и жаловаться на боли в спине. Ему я тоже отобью башку», — приводит слова Пимблетта официальный аккаунт UFC в социальных сетях.

Пимблетт должен встретиться с Джастином Гэтжи за временный пояс 24 января на UFC 324. Царукян, занимающий первую строчку рейтинга, ранее уже критиковал британца за незаслуженное попадание в пятёрку лучших в лёгком весе по версии рейтинга UFC.