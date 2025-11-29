Скидки
«Претенденты не ноют в соцсетях, а работают». Диего Лопес ответил критикам

Бразильский боец UFC Диего Лопес ответил на критику в свой адрес после получения матча-реванша за титул чемпиона UFC в полулёгком весе с Александром Волкановски. Бразилец заявил, что претенденты должны доказывать свои притязания в октагоне, а не в социальных сетях.

«Ты не получишь титульный бой, если будешь сидеть, сложа руки. Иди работай и хватит ныть в соцсетях», — написал Лопес в своём аккаунте в социальной сети Х, не называя конкретных имён.

Бой Лопеса и Волкановски за чемпионский титул в полулёгком весе состоится на UFC 325 в Сиднее 31 января 2026 года.

Ранее тренер Волкановски выражал недоумение от решения UFC, считая, что титульный бой заслужили Мовсар Евлоев или Лерон Мёрфи.

