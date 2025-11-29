Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: Арман Царукян показал подписчикам свой «лёгкий» ужин

Видео: Арман Царукян показал подписчикам свой «лёгкий» ужин
Появилось видео, на котором запечатлено, как боец смешанных единоборств армянского происхождения, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории, Арман Царукян ужинает предположительно пловом. Этим роликом спортсмен поделился в социальных сетях.

«Лёгкий ужин сегодня вечером», — подписал видео Царукян, сопроводив смайликом барана.

Ранее стало известно, что Арман не получил титульный бой после своей победы над новозеландцем Дэном Хукером на прошлой неделе в рамках турнира UFC Fight Night 265, который состоялся в Дохе (Катар). Там россиянин во втором отрезке провёл удушающий приём, который вынудил соперника сдаться.

