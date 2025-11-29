Скидки
Хадис Ибрагимов победил Виктора Немкова в реванше

28 ноября в Москве прошел турнир бойцовской лиги «Сокол».

В главном событии вечера российский тяжеловес Хадис Ибрагимов единогласным решением судей победил соотечественника Виктора Немкова. Это был реванш. Первый бой состоялся под эгидой лиги «Наше Дело» в декабре и завершился также победой Ибрагимова раздельным решением судей.

В соглавном событии состоялось возвращение в клетку российского проспекта Евгения Игнатьева, известного по выступлениям в таких организациях, как Fight Nights, RCC и «Наше Дело». Игнатьев в первом же раунде нокаутировал бразильца Диего Марлона.

Также в карде выступили такие известные спортсмены, как Михаил Дорошенко, Сергей Денисов, Илья Ковалёв и Илья Курзанов.

