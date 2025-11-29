Скидки
«Сделал меня мультимиллионером». Фьюри поблагодарил Кличко спустя 10 лет после боя

Комментарии

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри в шутливой форме поблагодарил украинца Владимира Кличко спустя 10 лет после боя за звание чемпиона мира.

«Сегодня исполняется 10 лет с тех пор, как я сверг с трона долгоиграющего чемпиона мира в супертяжёлом весе Владимира Кличко. В тот вечер я сказал, что Тайсон Фьюри войдёт в историю как легенда, которая будет укрепляться. Это было перед боем. И я его победил и сделал то, что сделал. Владимир, я праздную каждый день, уже 10 лет. Благодарю тебя за то, что ты сделал меня мультимиллионером, очень успешным и многократным чемпионом мира», — сказал Фьюри в видео, которое опубликовал в социальных сетях.

