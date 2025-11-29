Кормье — о первой поездке в Дагестан: я был таким плохим спортсменом

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье рассказал о своём первом визите в Дагестан, где во время турнира по борьбе у него произошёл конфликт с соперником.

«Это было безумием. Поединок закончился, а я всё ещё показывал на него пальцем, потому что не закончил с ним сражаться. Не хотел пожимать ему руку. Боже мой, я был таким плохим спортсменом. Он ткнул меня в лицо, и я ударил его. Он такой: «Эй, он ударил меня!», а я такой: «Конечно, я ударил тебя, ты только что ткнул меня в глаз», — сказал Кормье в видео для YouTube-канала Red Corner MMA.

Старое видео о приключениях Кормье в Дагестане отсылает к 2005 году, за несколько лет до того, как он встретился с Хабибом Нурмагомедовым в Американской академии кикбоксинга в Калифорнии.