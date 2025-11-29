Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье — о первой поездке в Дагестан: я был таким плохим спортсменом

Кормье — о первой поездке в Дагестан: я был таким плохим спортсменом
Комментарии

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье рассказал о своём первом визите в Дагестан, где во время турнира по борьбе у него произошёл конфликт с соперником.

«Это было безумием. Поединок закончился, а я всё ещё показывал на него пальцем, потому что не закончил с ним сражаться. Не хотел пожимать ему руку. Боже мой, я был таким плохим спортсменом. Он ткнул меня в лицо, и я ударил его. Он такой: «Эй, он ударил меня!», а я такой: «Конечно, я ударил тебя, ты только что ткнул меня в глаз», — сказал Кормье в видео для YouTube-канала Red Corner MMA.

Старое видео о приключениях Кормье в Дагестане отсылает к 2005 году, за несколько лет до того, как он встретился с Хабибом Нурмагомедовым в Американской академии кикбоксинга в Калифорнии.

Материалы по теме
Даниэль Кормье заявил, что посетит Дагестан вместе со своим сыном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android