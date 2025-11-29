WWE Survivor Series — 2025: полный кард шоу. Титульная защита Джона Сины и бои в клетках

В ночь на 30 ноября в Сан-Диего, США, на стадионе «Петко Парк» состоится очередное крупное шоу категории Premium Live Event (PLE) промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Survivor Series. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом грядущего мероприятия.
WWE Survivor Series — 2025. Полный кард шоу:
1. Риа Рипли, Алекса Блисс, Ийо Скай, Шарлотт Флэр и Эй Джей Ли против «Кабуки Уорриорз» (Аска и Кайри Сейн), Ная Джакс и Бекки Линч — матч по правилам War Games.
Фото: wwe.com
2. Стефани Вакер (женская чемпионка Raw) против Никки Беллы — титульный матч.
Фото: wwe.com
3. Джон Сина (Интерконтинентальный чемпион) против Доминика Мистерио — титульный матч.
Фото: wwe.com
4. СМ Панк, Коди Роудс, Роман Рейнс, Джей и Джимми Усо против Брока Леснара, Логана Пола, Бронсона Рида, Брона Брейккера и Дрю МакИнтайра — матч по правилам War Games.
Фото: wwe.com