Ти Джей Диллашоу считает, что Илия Топурия избегает боя с Арманом Царукяном

Двукратный чемпион UFC американец Ти Джей Диллашоу заявил, что Илия Топурия избегает боя с Арманом Царукяном. Ветеран ММА признал навыки чемпиона, но отметил, что тот чувствует угрозу со стороны российского бойца.

«Да, я так считаю [что Илия убегает от Армана]. Я действительно считаю, что Илия — самый техничный боец в UFC на данный момент, но я также думаю, что он чувствует угрозу со стороны Армана. Арман большой и сильный. У него чистая ударка, отличный грэпплинг. Это сложный бой для Илии», — заявил Диллашоу в интервью для YouTube-канала Jaxxon Podcast.

Ранее стало известно, что Илия Топурия снялся с боя по личным причинам, а Дана Уайт назначил бой Джастина Гэтжи с Пэдди Пимблеттом за временный титул.