«Раньше лучшие сражались с лучшими». Стерлинг раскритиковал решение UFC о бое для Лопеса

Экс-чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг усомнился в справедливости назначения боя Диего Лопеса за титул против Александра Волкановски. Ветеран раскритиковал промоушен за отход от принципа «лучший против лучшего».

«Я понимаю, что они пытаются сделать. Они хотят чемпиона, который будет представлять Мексику и Бразилию. Но… каковы критерии? Это всё, что я хочу знать. Раньше UFC была организацией, где лучшие сражались с лучшими. Теперь всё сводится к вопросу «Ты самый популярный парень?» — заявил Стерлинг в видео на своём YouTube-канале FunkMasterMMA.

Бой Лопеса и Волкановски за чемпионский титул в полулёгком весе состоится на UFC 325 в Сиднее 31 января 2026 года.