Эдди Хирн: если Джошуа проиграет Полу, нам всем пора на пенсию

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что поражение его подопечного от Джейка Пола станет катастрофой для всего бокса.

«Он [Пол] входит в топ-50 лучших боксёров мира в весовой категории до 90,7 кг. Сейчас он является полноправным профессионалом в этой категории. Но я не считаю его бойцом мирового уровня и не думаю, что кто-то из этого дивизиона, не относящийся к элите, сможет перейти в тяжёлый вес и победить Энтони Джошуа. Может быть, я ошибаюсь. Если я ошибаюсь, то, думаю, моё время истекло. Не только Эй Джей и я должны уйти на пенсию, я думаю, что все мы должны уйти на пенсию. Так что, Эй Джей, вес бокса лежит на твоих плечах, мой друг.

У Эй Джея нет интереса задерживаться. Если Джейк Пол проявит хоть каплю агрессии, бой окончен. Если нет, его просто будут бить, пока не нокаутируют. Я бы сказал, что два раунда — это справедливо для Энтони Джошуа. Я был бы разочарован, если бы Эй Джей не выбил его за два раунда», — приводит слова Хирна Daily Express.

Напомним, бой Джошуа и Пола состоится в Майами 20 декабря (6:00 по московскому времени) при поддержке Netflix.