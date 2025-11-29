Пётр Ян проводит заключительные тренировки перед UFC 323

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян завершает подготовку к реваншу с действующим обладателем титула грузином Мерабом Двалишвили, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США). Фотографиями и видео поделился официальный аккаунт UFC Eurasia в социальных сетях.

Петру Яну 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. В июле 2020 года стал чемпионом в легчайшем весе, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. Всего на его счету в организации 11 побед и четыре поражения.