Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян проводит заключительные тренировки перед UFC 323

Пётр Ян проводит заключительные тренировки перед UFC 323
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян завершает подготовку к реваншу с действующим обладателем титула грузином Мерабом Двалишвили, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США). Фотографиями и видео поделился официальный аккаунт UFC Eurasia в социальных сетях.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

Фото: UFC Eurasia

Фото: UFC Eurasia

Фото: UFC Eurasia

Права на видео принадлежат UFC Eurasia.

Петру Яну 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. В июле 2020 года стал чемпионом в легчайшем весе, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. Всего на его счету в организации 11 побед и четыре поражения.

Материалы по теме
Видео
Пётр Ян показал актуальную форму за 10 дней до реванша с Двалишвили
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android