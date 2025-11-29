Ирина Алексеева поделилась прогнозом на реванш Петра Яна и Мераба Двалишвили

Бывший российский боец UFC Ирина Алексеева дала прогноз на реванш соотечественника Петра Яна с Мерабом Двалишвили. Бой состоится 7 декабря, начало ориентировочно в 8:00 по московскому времени.

«Это не просто реванш, а долгожданный реванш для фанатов MMA со всего мира. В прошлый раз бой был интригующий. Мераб использовал большое количество психологических «штучек». Теперь Пётр будет к этому готов. Он прооперировался, залечил все травмы. В этот раз будет ещё более мощным. Он тренирует всё, чтобы защищаться от борьбы Мераба. Команда должна найти лазейку. Победить Двалишвили очень сложно. Ставлю 65% на 35% в пользу Мераба.

Он на пике формы. С ним тяжело любому, даже самому сильному бойцу. И морально, и физически. Мераб — очень сильная кардиомашина. Но мы не опускаем руки. Всегда болеем и надеемся, что Пётр победит. У него крутая ударка. Противостояние борца и ударника… Хотела бы, чтобы бой больше проходил в стойке. Там у Петра 100% больше шансов. Но мы понимаем, что Мераб будет бороться. Надеюсь, что Ян найдёт к этому подход, добудет победу», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.