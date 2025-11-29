Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ирина Алексеева поделилась прогнозом на реванш Петра Яна и Мераба Двалишвили

Ирина Алексеева поделилась прогнозом на реванш Петра Яна и Мераба Двалишвили
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский боец UFC Ирина Алексеева дала прогноз на реванш соотечественника Петра Яна с Мерабом Двалишвили. Бой состоится 7 декабря, начало ориентировочно в 8:00 по московскому времени.

«Это не просто реванш, а долгожданный реванш для фанатов MMA со всего мира. В прошлый раз бой был интригующий. Мераб использовал большое количество психологических «штучек». Теперь Пётр будет к этому готов. Он прооперировался, залечил все травмы. В этот раз будет ещё более мощным. Он тренирует всё, чтобы защищаться от борьбы Мераба. Команда должна найти лазейку. Победить Двалишвили очень сложно. Ставлю 65% на 35% в пользу Мераба.

Он на пике формы. С ним тяжело любому, даже самому сильному бойцу. И морально, и физически. Мераб — очень сильная кардиомашина. Но мы не опускаем руки. Всегда болеем и надеемся, что Пётр победит. У него крутая ударка. Противостояние борца и ударника… Хотела бы, чтобы бой больше проходил в стойке. Там у Петра 100% больше шансов. Но мы понимаем, что Мераб будет бороться. Надеюсь, что Ян найдёт к этому подход, добудет победу», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
UFC 323: Пётр Ян против Мераба Двалишвили. Чем закончится реванш? LIVE
Live
UFC 323: Пётр Ян против Мераба Двалишвили. Чем закончится реванш? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android