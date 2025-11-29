«UFC проверяет Царукяна». Малыхин — о том, почему Арману не дали титульный бой

Двойной чемпион One Championship в среднем и полутяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин предположил, что решение не давать бойцу смешанных единоборств армянского происхождения Арману Царукяну титульный бой связано с тем, что он снялся с чемпионского турнира в UFC против Ислама Махачева в январе этого года.

«Почему Арману не дают шанс подраться за титул? Думаю, что это всё ещё эхо того самого несостоявшегося боя за пояс с Исламом Махачевым. UFC проверяет Царукяна. Арман давно заслужил право биться за титул. Он набрал очень хорошую форму. Видно, что Царукян предан своему делу. Уверен, что Арман дождётся своего часа и подерётся за пояс», — сказал Малыхин в интервью для MMA.Metaratings.ru.