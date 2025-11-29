Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Двалишвили — о спонсорах: добраться сюда было нелегко

Двалишвили — о спонсорах: добраться сюда было нелегко
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили рассказал, что сейчас к нему приходит много спонсоров, но на это потребовалось время.

«Спонсоры хотят, чтобы я был послом их брендов. Бензиновые компании, компании по производству одежды, часов. (Показывает часы) На этих часах скрыто нанесён мой логотип, это сделано на заказ. Бесплатная одежда, бесплатные машины, бесплатны часы. Все хотят спонсировать меня.

Но добраться сюда было нелегко. Я начинал с работы строителем, усердно работал и зарабатывал самостоятельно всё, что у меня было в жизни. Но сейчас у меня есть имя, множество спонсоров, которые заботятся обо мне. Я чувствую себя хорошо», — заявил Двалишвили в видео, опубликованном в аккаунте Red Corner MMA в социальной сети Х.

Материалы по теме
Кардиомашина по производству рекордов. Двалишвили — король статистики и тейкдаунов
Кардиомашина по производству рекордов. Двалишвили — король статистики и тейкдаунов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android