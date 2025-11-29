Двалишвили — о спонсорах: добраться сюда было нелегко

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили рассказал, что сейчас к нему приходит много спонсоров, но на это потребовалось время.

«Спонсоры хотят, чтобы я был послом их брендов. Бензиновые компании, компании по производству одежды, часов. (Показывает часы) На этих часах скрыто нанесён мой логотип, это сделано на заказ. Бесплатная одежда, бесплатные машины, бесплатны часы. Все хотят спонсировать меня.

Но добраться сюда было нелегко. Я начинал с работы строителем, усердно работал и зарабатывал самостоятельно всё, что у меня было в жизни. Но сейчас у меня есть имя, множество спонсоров, которые заботятся обо мне. Я чувствую себя хорошо», — заявил Двалишвили в видео, опубликованном в аккаунте Red Corner MMA в социальной сети Х.