Джейк Пол обвинил UFC в лицемерии из-за поддержки изменений в законе Мохаммеда Али

14-й номер рейтинга WBA в тяжёлом весе американец Джейк Пол раскритиковал руководство UFC за поддержку изменений в законе Мохаммеда Али, заявив, что промоушен сам не соблюдает принцип «лучший против лучшего».

«Они хотят отменить закон Мохаммеда Али, потому что, как они утверждают, хотят дать боксу лучших бойцов… Так почему же все фанаты возмущаются по поводу новых боёв UFC, которые они объявили? И, конечно же, бой Харрисон — Нуньес должен быть главным событием», — написал Пол в своём аккаунте в социальной сети Х.

Его критика вызвана тем, что руководство UFC публично поддержало изменение Закона о реформе бокса имени Мохаммеда Али — федеральный закон, который требует прозрачности контрактов, контроля за рейтингами и раскрытия финансовой информации в боксе. Предлагаемые меры по возрождению направлены на структурные изменения в единоборствах, включая консолидацию промоушенов и изменение нормативно-правовой базы.

Если поправки к Закону Али вступят в силу, боксёры могут столкнуться с меньшей защитой со стороны регулирующих органов, что вызовет опасения по поводу прозрачности оплаты и контроля со стороны промоутеров. Критики опасаются, что это может привести к проблемам, подобным тем, что наблюдаются в ММА, где бойцам часто недоплачивают, по мнению многих фанатов и бойцов.