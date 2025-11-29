Конор Макгрегор подал в суд на телеканал Sky News, обвинив в клевете — Middle Easy

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор подал судебный иск на телеканал Sky News по обвинению в клевете. Об этом информирует портал Middle Easy.

Согласно имеющейся информации, представители Макгрегора настаивают, что в ноябре 2024 года, когда Конор покидал зал суда, где рассматривалось дело против него по обвинению в сексуальном насилии, репортёр телеканала Sky News обратился к нему, использовав фразу «вы насильник». По мнению стороны Макгрегора, данное выражение оскорбило его репутацию и было сказано в утвердительном ключе, а не в вопросительном.

Дальнейшее разбирательство будет проходить в Ирландии. Сам Макгрегор пока никоим образом не комментировал данное разбирательство.