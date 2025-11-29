Дана Уайт дал краткую характеристику Нганну, Трампу, Джонсу, Джейку Полу и другим

Президент UFC Дана Уайт дал краткую характеристику нескольким бойцам смешанных единоборств, а также представителям боксёрской индустрии.
— Джон Джонс.
— Величайший в истории.
— Дональд Трамп.
— Американский засранец.
— Фрэнсис Нганну.
— Пропуск (смеётся).
— Эдди Хирн.
— Большое уважение.
— Ронда Роузи.
— Величайший атлет, с которым я когда-либо работал.
— Тайсон Фьюри.
— Весёлый.
— Джейк Пол.
— Делает своё дело, — сказал Уайт в интервью на YouTube-канале Daily Mail Boxing.
Напомним, Уайту 56 лет. В качестве президента UFC он работает с 2001 года. Имеет репутацию резкого и жёсткого руководителя. Является также владельцем лиги по пощёчинам Power Slap.