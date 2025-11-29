Дана Уайт дал краткую характеристику Нганну, Трампу, Джонсу, Джейку Полу и другим

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Президент UFC Дана Уайт дал краткую характеристику нескольким бойцам смешанных единоборств, а также представителям боксёрской индустрии.

— Джон Джонс.

— Величайший в истории.

— Дональд Трамп.

— Американский засранец.

— Фрэнсис Нганну.

— Пропуск (смеётся).

— Эдди Хирн.

— Большое уважение.

— Ронда Роузи.

— Величайший атлет, с которым я когда-либо работал.

— Тайсон Фьюри.

— Весёлый.

— Джейк Пол.

— Делает своё дело, — сказал Уайт в интервью на YouTube-канале Daily Mail Boxing.

Напомним, Уайту 56 лет. В качестве президента UFC он работает с 2001 года. Имеет репутацию резкого и жёсткого руководителя. Является также владельцем лиги по пощёчинам Power Slap.