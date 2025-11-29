Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майкл Биспинг составил идеального бойца UFC, не упомянув Хабиба и Джонса

Майкл Биспинг составил идеального бойца UFC, не упомянув Хабиба и Джонса
Комментарии

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) британец Майкл Биспинг составил идеального бойца UFC.

— Ударная техника?
— Андерсон Силва.

— Защита от тейкдаунов?
— Андерсон Силва.

— Борьба?
— Даниэль Кормье.

— Челюсть?
— Чак Лидделл.

— Индивидуальность?
— Я.

— Наследие?
— Жорж Сен-Пьер, — сказал Биспинг в интервью на YouTube-канале Daily Mail Boxing.

Биспингу 46 лет. На профессиональном уровне в смешанных единоборствах Майкл выступал с 2004 по 2017 год. Имеет в своём рекорде 30 побед и девять поражений. В данный момент Биспинг работает в роли постоянного аналитика и комментатора турниров UFC.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android