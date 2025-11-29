Майкл Биспинг составил идеального бойца UFC, не упомянув Хабиба и Джонса

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) британец Майкл Биспинг составил идеального бойца UFC.

— Ударная техника?

— Андерсон Силва.

— Защита от тейкдаунов?

— Андерсон Силва.

— Борьба?

— Даниэль Кормье.

— Челюсть?

— Чак Лидделл.

— Индивидуальность?

— Я.

— Наследие?

— Жорж Сен-Пьер, — сказал Биспинг в интервью на YouTube-канале Daily Mail Boxing.

Биспингу 46 лет. На профессиональном уровне в смешанных единоборствах Майкл выступал с 2004 по 2017 год. Имеет в своём рекорде 30 побед и девять поражений. В данный момент Биспинг работает в роли постоянного аналитика и комментатора турниров UFC.