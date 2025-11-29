Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джо Роган предложил решение проблемы с тычками в глаза в UFC

Джо Роган предложил решение проблемы с тычками в глаза в UFC
Комментарии

57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о том, что необходимо сделать, чтобы избавиться от проблемы с тычками в глаза в боях в UFC.

«Я постоянно это повторяю, но мне кажется, что им следует закрыть кончики пальцев. Нет причин оставлять их открытыми. Это не будет мешать парням бороться и не повлияет на их ударную технику. Ничего не произойдёт.

Таким образом, если бойцу нанесут тычок в глаз, то это будет попадание тупого предмета, а не пальца прямиком в глазное яблоко», — приводит слова Рогана портал Middle Easy.

Ранее Джо Роган отреагировал на организацию боя Джейк Пол — Энтони Джошуа.

Материалы по теме
Джо Роган отреагировал на организацию боя Джейк Пол — Энтони Джошуа
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android