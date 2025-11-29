Джо Роган предложил решение проблемы с тычками в глаза в UFC

57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о том, что необходимо сделать, чтобы избавиться от проблемы с тычками в глаза в боях в UFC.

«Я постоянно это повторяю, но мне кажется, что им следует закрыть кончики пальцев. Нет причин оставлять их открытыми. Это не будет мешать парням бороться и не повлияет на их ударную технику. Ничего не произойдёт.

Таким образом, если бойцу нанесут тычок в глаз, то это будет попадание тупого предмета, а не пальца прямиком в глазное яблоко», — приводит слова Рогана портал Middle Easy.

Ранее Джо Роган отреагировал на организацию боя Джейк Пол — Энтони Джошуа.