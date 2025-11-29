Скидки
Бокс/ММА

Бывший промоутер Усика оценил решение Александра оставить титул WBO

Александр Красюк, являющийся бывшим менеджером 38-летнего непобеждённого чемпиона мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA-Super, IBO, The Ring в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, оценил решение своего бывшего подопечного оставить титул WBO и отказаться от боя с не имеющим поражений британцем Фабио Уордли.

«Александр поступил правильно — бой с Уордли сейчас не несёт в себе никакого смысла: ни спортивного, ни медийного, ни коммерческого», — приводит слова Красюка портал Sport.ua.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш.

Александр Усик поздравил Головкина с назначением на пост президента World Boxing
