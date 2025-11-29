«Хочу победить нокаутом, вернуть пояс и отомстить». Пётр Ян — о реванше с Двалишвили

32-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян рассказал, что настроен победить 34-летнего действующего обладателя титула UFC в категории до 61 кг грузина Мераба Двалишвили в реванше нокаутом. Их бой состоится 7 декабря на турнире UFC 323 и станет главным событием ивента.

«Я хочу победить досрочно нокаутом. Когда финишируешь чемпиона быстро, это не оставляет никаких поводов для разговоров и домыслов. Я хочу вернуть пояс и отомстить. У меня есть всё, чтобы победить его», — сказал Ян в интервью пресс-службе UFC.

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда победу единогласным решением судей одержал Двалишвили. Их реванш состоится 6 декабря на турнире UFC 323.