«Хочу победить нокаутом, вернуть пояс и отомстить». Пётр Ян — о реванше с Двалишвили

«Хочу победить нокаутом, вернуть пояс и отомстить». Пётр Ян — о реванше с Двалишвили
32-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян рассказал, что настроен победить 34-летнего действующего обладателя титула UFC в категории до 61 кг грузина Мераба Двалишвили в реванше нокаутом. Их бой состоится 7 декабря на турнире UFC 323 и станет главным событием ивента.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

«Я хочу победить досрочно нокаутом. Когда финишируешь чемпиона быстро, это не оставляет никаких поводов для разговоров и домыслов. Я хочу вернуть пояс и отомстить. У меня есть всё, чтобы победить его», — сказал Ян в интервью пресс-службе UFC.

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда победу единогласным решением судей одержал Двалишвили. Их реванш состоится 6 декабря на турнире UFC 323.

«Машина против Питера Пэна». В бою с Мерабом Яну придётся совершить чудо
