«Завтра улетаю на сборы». Арман Царукян анонсировал участие в турнире по грэпплингу

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян сообщил, что в скором времени примет участие в турнире по грэпплингу.

«Последний жаркий денёк перед вылетом. Завтра уже планирую полететь на сборы в Осетию. Буду готовиться к турниру по грэпплингу», — написал Царукян на своей странице в социальной сети.

Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА Арман имеет 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

