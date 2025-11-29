«Конечно, скучаешь по семье». Пётр Ян — о подготовке к бою с Двалишвили в ОАЭ

32-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян рассказал, каково было готовиться к бою с 34-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 61 кг грузином Мерабом Двалишвили в ОАЭ вдали от дома. Их реванш состоится 7 декабря на турнире UFC 323 и станет главным событием ивента.

«Конечно, скучаешь… Но чем-то всегда приходится жертвовать. И опять же, это всё во благо им. Чтобы в будущем в чём-то им было легче, чем мне», — сказал Ян в интервью пресс-службе UFC.

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда победу единогласным решением судей одержал Двалишвили. Их реванш состоится 7 декабря на турнире UFC 323.