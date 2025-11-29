Арман Царукян составил идеального бойца UFC, упомянув Топурию и Двалишвили

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян составил идеального бойца североамериканской организации по отдельным качествам в интервью порталу TNT Sports.

Идеальный боец UFC, по мнению Царукяна.

Ударная мощь — Илия Топурия.

Выносливость — Мераб Двалишвили.

Удары ногами — Арман Царукян.

Бойцовский интеллект – Ислам Махачев.

Борьба – Хабиб Нурмагомедов.

Подбородок – Мераб Двалишвили.

Навыки выступлений на публике – Конор Макгрегор.

Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА Арман имеет 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.