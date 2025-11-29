Арман Царукян составил идеального бойца UFC, упомянув Топурию и Двалишвили

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян составил идеального бойца североамериканской организации по отдельным качествам в интервью порталу TNT Sports.
Идеальный боец UFC, по мнению Царукяна.
Ударная мощь — Илия Топурия.
Выносливость — Мераб Двалишвили.
Удары ногами — Арман Царукян.
Бойцовский интеллект – Ислам Махачев.
Борьба – Хабиб Нурмагомедов.
Подбородок – Мераб Двалишвили.
Навыки выступлений на публике – Конор Макгрегор.
Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА Арман имеет 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.