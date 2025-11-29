Скидки
Бокс/ММА

Официальный аккаунт UFC анонсировал бой Холлоуэй — Оливейра, но вскоре удалил пост

Официальный аккаунт UFC анонсировал бой Холлоуэй — Оливейра, но вскоре удалил пост


Официальный аккаунт UFC Brazil опубликовал анонс поединка на UFC 324 между обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем и бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой, но вскоре публикация была удалена.

Фото: Скриншот страницы UFC Brazil в социальной сети Х

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 12 октября на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро, Оливейра встретился с поляком Матеушем Гамротом. Чарльз победил его удушающим приёмом во втором раунде.

Холлоуэй, в свою очередь, в последнем бою, который состоялся 20 июля на турнире UFC 318, встретился с соотечественником Дастином Порье. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Благословенного единогласным решением судей.


Бокс/ММА
