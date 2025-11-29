Скидки
Пётр Ян: я пришёл в UFC не для того, чтобы кому-то угождать. Мнения ничего не значат

32-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян поделился тем, как относится к критике и мнению аналитиков.

«Я пришёл в UFC не для того, чтобы кому-то угождать, не для того, чтобы люди оценивали, хороший я или плохой. У меня были своя мечта и своя цель, и мнения со стороны для меня ничего не значат», – сказал Ян в интервью пресс-службе UFC.

Напомним, следующий бой Пётр проведёт против 34-летнего действующего обладателя титула UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили. Их поединок состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет главным событием ивента.

