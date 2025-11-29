Скидки
«Дай бог, чтобы Вадим победил красиво». Фёдор Емельяненко — о бое Немкова с Феррейрой

Комментарии

49-летний легендарный российский боец смешных единоборств Фёдор Емельяненко поделился ожиданиями насчёт предстоящего поединка между своим подопечным, а также бывшим обладателем чемпионского титула Bellator в полутяжёлом весе соотечественником Вадимом Немковым и представителем Бразилии Ренаном Феррейрой. Их бой состоится 13 декабря в Леоне (Франция) на турнире PFL и пройдёт в тяжёлом весе.

«Очень надеюсь на это. Вадим, как всегда, трудяга, работяга. Есть нюансы, которые мы будем выправлять после боя. Дай бог, чтобы он победил, и победил красиво. У Вадима всё для этого есть», – сказал Емельяненко в интервью Okko MMA.

