Фёдор Емельяненко высказался об уходе Токова из команды Fedor Team

49-летний легендарный российский боец смешных единоборств Фёдор Емельяненко высказался насчёт ухода из команды Fedor Team своего подопечного и бывшего претендента на титул Bellator в среднем весе соотечественника Анатолия Токова.

«Анатолий на связь так и не вышел ни со мной, ни с ребятами. После боя со Шлеменко он не отвечает ни на звонки, ни на сообщения. Один раз он мне позвонил, обещал, что придёт в зал. Ребята к нему приезжали два раза, разговаривали, он тоже обещал прийти, но до сих пор мы его не наблюдаем. Поэтому наши дорожки, наверное, всё-таки разошлись», – сказал Емельяненко в интервью Okko MMA.