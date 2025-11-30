«Будет фейерверк». 41-летний Фергюсон заявил о желании подраться с Хабибом в Белом доме

41-летний временный обладатель титула Misfits Boxing в среднем весе американец Тони Фергюсон вновь выразил желание провести поединок с 37-летним членом Зала славы UFC, а также бывшим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC в Белом доме, который планируется провести 14 июня 2026 года.

«Есть два человека, с которыми я хочу подраться: Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Это вызвало бы огромный ажиотаж. Если вы поставите меня против Хабиба на турнире в Белом доме — гарантирую, вы получите фейерверки. Шестой раунд между Хабибом и Тони, давайте сделаем это», — приводит слова Фергюсона портал MMA Mania.