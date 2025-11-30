Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Будет фейерверк». 41-летний Фергюсон заявил о желании подраться с Хабибом в Белом доме

«Будет фейерверк». 41-летний Фергюсон заявил о желании подраться с Хабибом в Белом доме
Комментарии

41-летний временный обладатель титула Misfits Boxing в среднем весе американец Тони Фергюсон вновь выразил желание провести поединок с 37-летним членом Зала славы UFC, а также бывшим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC в Белом доме, который планируется провести 14 июня 2026 года.

«Есть два человека, с которыми я хочу подраться: Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Это вызвало бы огромный ажиотаж. Если вы поставите меня против Хабиба на турнире в Белом доме — гарантирую, вы получите фейерверки. Шестой раунд между Хабибом и Тони, давайте сделаем это», — приводит слова Фергюсона портал MMA Mania.

Материалы по теме
«Ещё не закончил. Это только начало». 41-летний Фергюсон — о своей карьере в единоборствах
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android