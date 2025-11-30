Пэдди Пимблетт прокомментировал организацию боя за титул UFC с Джастином Гэтжи

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт прокомментировал организацию поединка за временный титул UFC в категории до 70 кг с американцем Джастином Гэтжи. Бой состоится 25 января на турнире UFC 324.

«Мы с Гэтжи будем сражаться за временный титул. Люди же будут говорить: «О, всего лишь временный» и так далее. Но послушайте, я буду драться за мировой пояс. Люди говорили, что я никогда не войду в топ-15, не сделаю того, не сделаю сего, но планка каждый раз поднимается, и это нормально. Как только я прикончу Гэтжи, все станут говорить: «О, Джастину было 37 лет, он всё равно собирался уходить на пенсию или на пути к отставке. Ему просто подарили титульный шанс». И тому подобное дерьмо.

Перед дебютом в UFC мне говорили, что Вендрамини меня нокаутирует, а я побеждал лишь джорнименов. То же самое было и с Джаредом Гордоном, Джорданом Ливиттом, Бобби Грином и Майклом Чендлером. Теперь моим соперником станет Гэтжи. И, как только я его побью, все начнут говорить, что Джастин был старым. Так что я к этому привык.

Все считают меня тем же бойцом, который только дебютировал в лиге в 2021 году, хотя я уже совершенно другой. Для меня бой с Джастином станет первым, который я проведу в январе. Из-за него у меня будет испорчен рождественский ужин и мой день рождения. Но всё это того стоит, потому что я подниму над головой чемпионский пояс – Пэдди «Плохиш» станет чемпионом мира. И 2026 год станет самым большим годом моей жизни», — приводит слова Пимблетта портал MMA Mania.