Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пэдди Пимблетт прокомментировал организацию боя за титул UFC с Джастином Гэтжи

Пэдди Пимблетт прокомментировал организацию боя за титул UFC с Джастином Гэтжи
Аудио-версия:
Комментарии

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт прокомментировал организацию поединка за временный титул UFC в категории до 70 кг с американцем Джастином Гэтжи. Бой состоится 25 января на турнире UFC 324.

«Мы с Гэтжи будем сражаться за временный титул. Люди же будут говорить: «О, всего лишь временный» и так далее. Но послушайте, я буду драться за мировой пояс. Люди говорили, что я никогда не войду в топ-15, не сделаю того, не сделаю сего, но планка каждый раз поднимается, и это нормально. Как только я прикончу Гэтжи, все станут говорить: «О, Джастину было 37 лет, он всё равно собирался уходить на пенсию или на пути к отставке. Ему просто подарили титульный шанс». И тому подобное дерьмо.

Перед дебютом в UFC мне говорили, что Вендрамини меня нокаутирует, а я побеждал лишь джорнименов. То же самое было и с Джаредом Гордоном, Джорданом Ливиттом, Бобби Грином и Майклом Чендлером. Теперь моим соперником станет Гэтжи. И, как только я его побью, все начнут говорить, что Джастин был старым. Так что я к этому привык.

Все считают меня тем же бойцом, который только дебютировал в лиге в 2021 году, хотя я уже совершенно другой. Для меня бой с Джастином станет первым, который я проведу в январе. Из-за него у меня будет испорчен рождественский ужин и мой день рождения. Но всё это того стоит, потому что я подниму над головой чемпионский пояс – Пэдди «Плохиш» станет чемпионом мира. И 2026 год станет самым большим годом моей жизни», — приводит слова Пимблетта портал MMA Mania.

Материалы по теме
Пимблетт поднялся в топ-5 без боёв. А что, так можно было?
Пимблетт поднялся в топ-5 без боёв. А что, так можно было?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android