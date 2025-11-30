Арман Царукян призвал UFC дать ему бой с Максом Холлоуэем за титул BMF

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян выразил желание провести следующий бой против 33-летнего обладателя титула BMF американца Макса Холлоуэя.

«Это бизнес. В конце концов, у меня та же цель. Все знают, что я всех побью, и это лишь [вопрос] времени [когда я получу титульный шанс]. Надеюсь, мне дадут хотя бы шанс подраться за пояс BMF. С кем нам ещё драться в нашем дивизионе, если не с Холлоуэем?» — приводит слова Царукяна портал ESPN.

Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА Арман имеет 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.