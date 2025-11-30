Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян: хочу, чтобы Гэтжи побил этого ублюдка Пимблетта. Ненавижу Пэдди

Царукян: хочу, чтобы Гэтжи побил этого ублюдка Пимблетта. Ненавижу Пэдди
Аудио-версия:
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян рассказал, что надеется на победу американца Джастина Гэтжи в бою с англичанином Пэдди Пимблеттом, который состоится на турнире UFC 324 и на кону которого будет стоять временный титул UFC в лёгком весе.

«Джастин, если тебе понадобится помощь, дай мне знать, и я прилечу к тебе в тренировочный лагерь. Хочу, чтобы Гэтжи побил этого ублюдка. Я его ненавижу. Я не хочу присутствовать на UFC 324, потому что я могу подраться с кем-то. Если увижу Пэдди, то захочу дать ему пощёчину», — приводит слова Царукяна портал ESPN.

Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА Арман имеет 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

Материалы по теме
Царукяна «кинули». Топурия взял паузу, а за временный титул подерутся другие
Царукяна «кинули». Топурия взял паузу, а за временный титул подерутся другие
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android