Царукян: хочу, чтобы Гэтжи побил этого ублюдка Пимблетта. Ненавижу Пэдди

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян рассказал, что надеется на победу американца Джастина Гэтжи в бою с англичанином Пэдди Пимблеттом, который состоится на турнире UFC 324 и на кону которого будет стоять временный титул UFC в лёгком весе.

«Джастин, если тебе понадобится помощь, дай мне знать, и я прилечу к тебе в тренировочный лагерь. Хочу, чтобы Гэтжи побил этого ублюдка. Я его ненавижу. Я не хочу присутствовать на UFC 324, потому что я могу подраться с кем-то. Если увижу Пэдди, то захочу дать ему пощёчину», — приводит слова Царукяна портал ESPN.

Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА Арман имеет 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.