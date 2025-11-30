«Он обязательно состоится. Следующий чемпион уже здесь». Царукян — о бое с Илией Топурией

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян выразил уверенность в том, что бой против непобеждённого 28-летнего обладателя абсолютного титула UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии всё равно состоится.

«Этот бой [с Топурией] обязательно состоится. Все кричат: «Арман, Арман, Арман». Все знают, что бой [между Гэтжи и Пимблеттом] — это чушь… Следующий чемпион уже здесь», — приводит слова Царукяна портал ESPN.

Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА Арман имеет 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.