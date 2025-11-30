Арман Царукян опубликовал новый пост на фоне перипетий в лёгком весе UFC

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян выразил уверенность, что станет чемпионом промоушена.

«Пусть болтают…Придёт моё время — докажу, что лучший в мире», — написал Арман у себя в телеграм-канале.

Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА Арман имеет 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

Напомним, следующим титульным боем лёгкого веса будет противостояние Пэдди Пимблетта и Джастина Гэтжи. На кону будет стоять временный пояс.

Арман Царукян показал, как тренируется на отдыхе в Дубае