Арман Царукян назвал причину отсутствия титульного боя и объяснил происходящее с Топурией

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе российско-армянский боец Арман Царукян высказался о происходящих в лёгком весе промоушена событиях.

«Почему не дали титульник? Думаю, это план UFC, а не какие-то семейные вопросы [у Топурии]. Они хотят сделать Пэдди Пимблетта звездой, вывести его на бой за титул с Топурией как более известным именем.

Они знают, что я могу побеждать всех. Пэдди — лёгкая работа, Джастин — лёгкая работа, Илия — лёгкая работа. Ислам был сложной работой, но он ушёл, так что сейчас в этом дивизионе никто не на моём уровне», — сказал Арман в интервью ESPN.

Напомним, Топурия заявил, что взял паузу в карьере из-за личных проблем. По слухам, он разводится с супругой. За временный титул подерутся Пимблетт и Джастин Гэтжи.

Арман Царукян показал свой «лёгкий ужин»

