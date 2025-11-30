Скидки
Арман Царукян жёстко высказался о возможном бое с Пимблеттом

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе российско-армянский боец Арман Царукян высказался о его возможном бое с британцем Пэдди Пимблеттом.

«Надеюсь, Джастин надерёт ему задницу. Я бы просто размозжил лицо Пэдди на земле своими локтями. Даже не пытался бы его душить, молотил бы его локтями целый день», — сказал Арман в интервью ESPN.

Напомним, следующим титульным боем лёгкого веса будет противостояние Пэдди Пимблетта и Джастина Гэтжи. На кону будет стоять временный пояс. Действующий чемпион дивизиона Илия Топурия взял паузу в карьере из-за личных проблем. Инсайдеры сообщают, что у него проходит бракоразводный процесс с супругой.

Артур Алексанян победил в схватке Армана Царукяна

