«Всё равно боёв нет». Арман Царукян иронично ответил на комментарий Мовсара Евлоева

«Всё равно боёв нет». Арман Царукян иронично ответил на комментарий Мовсара Евлоева
Боец смешанных единоборств армянского происхождения, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории, Арман Царукян поделился видео из отпуска в Дубае. В ролике видно, как Арман катается на гидроцикле и флайборде.

«Отпуск закончился. В понедельник возвращаюсь на работу», — подписал публикацию Царукян.

Видео не осталось без внимания его коллеги первого номера рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянина Мовсара Евлоева, который попросил забрать и его на отдых.

Евлоев: «Меня забери к себе».
Царукян: «Прилетай. Всё равно боёв нет», — иронично ответил ему Арман, сопроводив смеющимися смайликами.

Ранее стало известно, что Арман Царукян не получил титульный бой. Вместо этого промоушен назначил бой за временный пояс между Гэтжи и Пимблеттом на турнире UFC 324. А в бойцовском вечере UFC 325 состоится титульный реванш Александра Волкановски с Диего Лопесом, в то время как многие ожидали выступление Мовсара Евлоева.

Махачев иронично отреагировал на организацию реванша Волкановски — Лопес
