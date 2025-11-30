«Всё равно боёв нет». Арман Царукян иронично ответил на комментарий Мовсара Евлоева

Боец смешанных единоборств армянского происхождения, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории, Арман Царукян поделился видео из отпуска в Дубае. В ролике видно, как Арман катается на гидроцикле и флайборде.

«Отпуск закончился. В понедельник возвращаюсь на работу», — подписал публикацию Царукян.

Видео не осталось без внимания его коллеги первого номера рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянина Мовсара Евлоева, который попросил забрать и его на отдых.

Евлоев: «Меня забери к себе».

Царукян: «Прилетай. Всё равно боёв нет», — иронично ответил ему Арман, сопроводив смеющимися смайликами.

Ранее стало известно, что Арман Царукян не получил титульный бой. Вместо этого промоушен назначил бой за временный пояс между Гэтжи и Пимблеттом на турнире UFC 324. А в бойцовском вечере UFC 325 состоится титульный реванш Александра Волкановски с Диего Лопесом, в то время как многие ожидали выступление Мовсара Евлоева.