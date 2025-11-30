Скидки
Серебряный призёр Олимпийских игр Бен Уиттакер дебютировал в профессиональном боксе

Серебряный призёр Олимпийских игр британец Бен Уиттакер (10-0-1, 7 KO) успешно дебютировал в вечере бокса под руководством нового промоутера Matchroom Boxing, досрочно победив в первом раунде соотечественника Бенджамина Гавази (19-2, 13 KO). После боя известный промоутер Эдди Хирн оценил выступление подопечного и наметил ему путь к вершине.

«Прогресс должен быть идеальным. Есть местные парни, такие как Крейг Ричардс, Дэн Азиз, Уилли Хатчинсон. Потом есть парни выше уровнем — Каллум Смит, Энтони Ярд, Джошуа Буатси или Зак Паркер. Ну и, наконец, есть Бивол, Бетербиев и Бенавидес. Это уже совсем другой уровень», — приводит слова Хирна телеграм-канал FightSpace.

