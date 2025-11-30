«MSG — это всё о наследии». Ислам Махачев поделился фотографией с двумя поясами

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев поделился фотографией с поясами на фоне арены «Мэдисон Сквер Гарден», где 16 ноября он сразился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322. После пяти раундов единогласным решением судей россиянин одержал победу.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

«MSG (Мэдисон Сквер Гарден. — Прим. «Чемпионата») — это всё о наследии #ДвойнойЧемпион», — подписал фотографию спортсмен.

Махачев стал первым в истории российским бойцом UFC, которому удалось завоевать титулы в двух весовых категориях. Ранее он становился обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг). В октябре 2022 года он в титульном бою финишировал Чарльза Оливейру, а затем оформил четыре защиты пояса.