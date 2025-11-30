Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«MSG — это всё о наследии». Ислам Махачев поделился фотографией с двумя поясами

«MSG — это всё о наследии». Ислам Махачев поделился фотографией с двумя поясами
Аудио-версия:
Комментарии

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев поделился фотографией с поясами на фоне арены «Мэдисон Сквер Гарден», где 16 ноября он сразился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322. После пяти раундов единогласным решением судей россиянин одержал победу.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

«MSG (Мэдисон Сквер Гарден. — Прим. «Чемпионата») — это всё о наследии #ДвойнойЧемпион», — подписал фотографию спортсмен.

Махачев стал первым в истории российским бойцом UFC, которому удалось завоевать титулы в двух весовых категориях. Ранее он становился обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг). В октябре 2022 года он в титульном бою финишировал Чарльза Оливейру, а затем оформил четыре защиты пояса.

Материалы по теме
Видео
Исламу Махачеву подарили Land Rover defender
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android