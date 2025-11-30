Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сын Мэнни Пакьяо не смог победить в дебюте на профессиональном ринге

Сын Мэнни Пакьяо не смог победить в дебюте на профессиональном ринге
Комментарии

Сын бывшего чемпиона мира в шести весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо Джимуэль Пакьяо (Эммануэль Пакьяо-младший) не сумел победить в своём первом бою на профессиональном ринге. Его поединок с другим новичком, американцем Брэндоном Лалли, завершился ничьей.

Дебютный бой состоялся 29 ноября в США. Соперник 24-летнего Джимуэля, Брэндон Лалли, также выходил на профессиональный ринг впервые, но ни одному из боксёров не удалось добиться перевеса. Счёт судейских записок дважды составил 38-38 и после — 39-37.

«Давление есть, когда он смотрит, чувствую: «Я должен выступить хорошо». Но также благодарен, потому что он легенда, и я должен учиться у него», — днём ранее заявил Пакьяо-младший. Его слова передаёт сообщество «The Бокс».

Материалы по теме
Серебряный призёр Олимпийских игр Бен Уиттакер дебютировал в профессиональном боксе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android