Сын Мэнни Пакьяо не смог победить в дебюте на профессиональном ринге

Сын бывшего чемпиона мира в шести весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо Джимуэль Пакьяо (Эммануэль Пакьяо-младший) не сумел победить в своём первом бою на профессиональном ринге. Его поединок с другим новичком, американцем Брэндоном Лалли, завершился ничьей.

Дебютный бой состоялся 29 ноября в США. Соперник 24-летнего Джимуэля, Брэндон Лалли, также выходил на профессиональный ринг впервые, но ни одному из боксёров не удалось добиться перевеса. Счёт судейских записок дважды составил 38-38 и после — 39-37.

«Давление есть, когда он смотрит, чувствую: «Я должен выступить хорошо». Но также благодарен, потому что он легенда, и я должен учиться у него», — днём ранее заявил Пакьяо-младший. Его слова передаёт сообщество «The Бокс».