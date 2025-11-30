Пантожа назвал пятерку бойцов, которые выводят ММА на новый уровень

Чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Александр Пантожа считает, что группа топовых бойцов, в которую он включает и себя, задаёт новые стандарты в смешанных единоборствах. Пантожа (28-5) выделил пятерку спортсменов, которые, по его мнению, не оставляют соперникам выбора, кроме как прогрессировать, если те хотят бороться за титул.

«Видишь ли, Мераб [Двалишвили], Илья Топурия, Ислам [Махачев] — парни показывают всем, что нужно расти. Если ты хочешь завоевать пояс UFC, тебе нужно становиться лучше. Это одна из прекраснейших эпох для фанатов ММА, когда ты не знаешь, кто лучший боец в своём весе, когда у тебя есть Мераб, Ислам, Илия, [Хамзат] Чимаев и я. Потрясающе быть частью такого времени», — приводит слова Пантожи TMZ Sports.